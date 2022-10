Viral Video: पुलिस वालों ने सीढ़ी पर बैठकर किया ऐसा मजेदार काम, देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे लोग

Temjen Imna Along Shared Viral Video: ऐसा कहा जाता है कि 'हंसी सबसे अच्छी दवा है', और ऐसा प्रतीत होता है कि नागालैंड पुलिस (Nagaland Police) के सदस्य अपने बिजी और हेक्टिक पेशे के बावजूद इस सलाह का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं. नागालैंड के उच्च शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्री तेमजेन इम्ना अलॉन्ग (Temjen Imna Along) ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें पुलिस कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के एक समूह को एक मजेदार नो-लॉफ चैलेंज गेम (No Laugh Challenge Game) खेलते हुए देखा जा सकता है.

सीढ़ियों पर बैठकर पुलिसकर्मियों ने कुछ यूं किया हंसी-मजाक

वीडियो में इस ग्रुप को आप सीढ़ियों पर लाइन से बैठा हुआ देख सकते हैं. सभी ने कागज के पन्ने को रोल करके टेम्परेरी स्टिक बनाया है. ग्रुप में आप हर एक सदस्य को बारी-बारी सिंगर कैलाश खेर का गाना 'सइयां' गाते हुए देख सकते हैं. गाते वक्त सभी के सुर नहीं मिलते, जिसको सुनकर आस-पास बैठे लोग हंसने लग जाते हैं और फिर जो कोई भी हंसता है तो उसे स्टिक से मारते हैं. इसी चैलेंज को नो-लॉफ चैलेंज गेम कहा गया है. तेमजेन इम्ना अलॉन्ग (Temjen Imna Along) ने इस हेल्दी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, इंसान को लगातार हंसमुख और ऊर्जावान रहने की कोशिश करनी चाहिए.'

No matter how busy life gets, one should constantly try to be cheerful and energetic.

Came across this video while scrolling through Facebook.

It is encouraging to see our front-line workers having fun outside of their demanding job schedules. pic.twitter.com/UHt9SrJyPW

— Temjen Imna Along (@AlongImna) October 28, 2022