Beer Crash Video: ट्रक से गिरी बीयर की पेटियां, सड़क पर बिखर गईं बोतलें; लोगों ने देखते ही सबसे पहले किया ये काम

Beer Truck Video: सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक ट्रक सड़क पर तेजी से टर्न लेता हुआ नजर आता है जिसके बाद उसमें रखी बीयर की बोतलों की पेटियां सड़क पर बिखर जाती हैं. उनमें से कुछ बोतल सड़क पर गिरकर टूट जाती हैं और पूरी सड़क बीयर और कांच से भर जाती है. इसके बाद वहां कुछ लोग आते हैं और सोच से उलट सड़क की सफाई करने लगते हैं. थोड़ी ही देर में सड़क पर पड़ी पेटियां और कांच के टुकड़ों को लोगों द्वारा मिलकर वहां से हटा दिया जाता है और सड़क पूरी तरह साफ हो जाती है. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

दक्षिण कोरिया की है घटना

जानकारी के मुताबिक, यह मामला दक्षिण कोरिया के के चुनचेन का है. जहां की एक सड़क पर यह घटना हुई. वहां तेजी से जा रहे एक ट्रक ने जब टर्न लिया तो उसमें लदी हुईं बीयर की पेटियां सड़क पर गिर गईं. इससे करीब 2,000 बीयर की बोतलें सड़क पर बिखरकर टूट गईं. ट्रक कुछ दूर आगे जाकर रूक गया और उसका ड्राइवर वहां आकर सड़क को साफ करने लगा. इसके बाद कुछ ही देर में कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे और ड्राइवर की मदद करने लगे. सभी ने मिलकर सड़क पर बिखरीं बीयर की पेटियों को वहां से हटाया और कांच को सड़क से साफ कर दिया.

कंपनी ने शेयर किया वीडियो

इस वीडियो को बीयर कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है और कोरियन में कैप्शन लिखा है जिसे @RexChapman नाम के यूजर ने ट्विटर पर अंग्रेजी अनुवाद किए हुए कैप्शन के साथ पोस्ट किया है. कंपनी ने उन लोगों को धन्यवाद दिया है साथ ही उन्हें ढूंढ़ने की बात भी कही है.

