Jugaad: चलती ट्रेन पर सामान लादने का धांसू जुगाड़, VIDEO देख लोग बोले- 'बाप रे बाप'!

Loading Luggage: इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियोज काफी धांसू भी होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को हैरत (Wonder) में डाल रहा है. ट्रेन का सफर तो आपने भी किया ही होगा. अक्सर सामान का वजन ज्यादा होने पर (Heavy Luggage) हम कुली करके अपना सामान उसके कंधों पर लाद देते हैं. और वो आपके भारी-भरकम सामान को अपने सिर पर बड़ी आसानी से उठाता है और ट्रेन के डिब्बे तक सुरक्षित पहुंचाता है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है.

चलती ट्रेन पर लादा सामान

इस वीडियो में एक शख्स को चलती ट्रेन (Train) में सामान लादते हुए देखा जा सकता है. हालांकि वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा हुआ है कि इंफोसिस में इंजिनियरों की नियुक्ति करने वाले कॉलेज प्लेसमेंट (Placement) सीजन के आखिरी दिन. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस छोटे से वीडियो को जरूर देखें...

Colleges getting engineers placed in Infosys on last day of placement season pic.twitter.com/ZO2LR5OvNO

— Sagar (@sagarcasm) July 19, 2022