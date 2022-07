Trending: हाथी ने शख्स के साथ किया कुछ ऐसा, वजह जानकर कहेंगे Genius; देखें वायरल वीडियो

Entertaining Video: कई बार देखा जाता है कि कभी कोई अधिकारी या बड़ी पोस्ट पर बैठे लोग सोशल मीडिया (Social Media) पर आते हैं और कुछ बड़े ही मजेदार फोटो या वीडियो शेयर करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो एक आईएफएस अधिकारी (IFS Officer) ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो को देख लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. लोगों ने वीडियो (Trending Video) में दिख रहे हाथी के दिमाग की तारीफों के पुल भी बांधे. कुछ लोगों को वीडियो में देखे गए शख्स की हालत पर भी तरस आ रहा है.

अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि जेंटल विशालकाय जानवर हाथी(Elephant) अपने जेंटल बेस्ट पर, आगे बढ़ने के लिए शख्स से रास्ता देने के लिए कहता है. बता दें कि इस वीडियो को आईएफएस सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने ट्विटर पर शेयर किया है. पूरा मामला जानने से पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

The gentle giant at its gentle best

Asks the man to give side to move on. pic.twitter.com/Y0OInjIU5L

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 30, 2022