Trending: 10 सेकेंड से भी कम समय में ऐसे बांध सकते हैं Tie, बड़े कमाल का है VIDEO!

Social Media: सोशल मीडिया पर हर रोज न जाने कितने वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. लेकिन इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी की कुछ छोटी-मोटी परेशानियों (Problems) को चुटकियों में सुलझा देते हैं. कई बार आपको भी इंटरनेट पर कुछ हैक्स (Hacks) के वीडियोज दिख जाते होंगे और आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स (Tricks) के बारे में पता चल जाता होगा. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral) हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स चुटकियों में अपनी टाई की नॉट बांध लेता है. वीडियो को देखकर आप भी चौंक जाएंगे.

फट से बांधी टाई की नॉट

कभी ना कभी तो आप भी टाई की नॉट (Knot) बांधने में झींक जाते होंगे. कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं और टाई बांधने के चक्कर में हमें ऑफिस (Office) पहुंचने में और देरी हो जाती है. लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब आप 10 सेकेंड में ही टाई की नॉट बांध सकते हैं. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

I never knew knotting a tie was this easy pic.twitter.com/o3PRKkTqBn

— Mirex Mosez (@Mirexshotz) July 18, 2022