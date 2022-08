Trending: पहाड़ चढ़ने का अजब-गजब तरीका, वीडियो देख लोग बोले- ये साधु है या सुपरह्यूमन

Trending Monk: सोशल मीडिया पर कई वीडियोज ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के होश उड़ा रहा है. वैसे तो आपने ऐसे कई साधुओं (Monks) को देखा होगा जो बहुत एक्टिव होंगे और योग में ध्यान लगाते होंगे. लेकिन शायद ही आपने कभी ऐसा हिम्मती साधु देखा होगा, जैसा कि इस वीडियो (Trending Video) में दिख रहा है.

साधु ने लोगों को किया हैरान

आप लोग भी कभी न कभी तो पहाड़ों (Mountains) में घूमने के लिए गए ही होंगे. पहाड़ों की चढ़ाई वाली सड़कों पर चलने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है. इसलिए ज्यादातर पहाड़ में रहने वाले लोग एक्टिव (Active) रहते हैं क्योंकि उनकी काफी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है. पूरा मामला जानने से पहले आप भी ये वायरल वीडियो (Viral Video) जरूर देखें...

He just needs nothing to climb a hill… pic.twitter.com/PmnLZ4zLYd

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 20, 2022