Last Road Of India: ये है हिंदुस्तान की आखिरी सड़क, देखने में लगती है विशालकाय शिवलिंग

Dhanushkodi Road Video: भारत देश के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे. इनमें से एक बात यह है कि भारत की आखिरी सड़क कौन सी है और कहां पर स्थित है? इस सवाल का जवाब कई लोगों को शायद पता न हो. आज हम आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे और वहां की खूबसूरत वीडियो भी दिखाएंगे. बता दें कि देश की आखिरी सड़क धनषकोडी में है और यह तमिलनाडु में स्थित है. सोशल मीडिया पर इस सड़क का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यह वीडियो सिर्फ 15 सेकेंड का है. वीडियो में इस सड़क को कई अलग-अलग एंगल से दिखाया गया है. आसमान से ये सड़क किसी बड़े शिवलिंग की तरह नजर आती है.

भारत और श्रीलंका की सीमा पर है ये सड़क

बता दें कि जिस गांव में यह सड़क स्थित है वह गांव भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र जमीनी सरहद है. यह पाकिस्तानी जलसंधि में एक बालू के टीले पर मौजूद है. यह गांव भारत की आखिरी जमीन है और यहीं पर भारत की आखिरी सड़क स्थित है. वीडियो में यह सड़क हर तरफ से पानी से घिरी हुई नजर भी आती है.

आसमान से किसी विशालकाय शिवलिंग जैसी दिखती है सड़क

वीडियो में पहले आखिरी छोर की तरफ से इस सड़क को दिखाया गया है. इसमें एक गोलंबर सा नजर आ रहा है, जहां यह सड़क खत्म होती है. इसके बाद धीरे-धीरे ऊपर के एंगल से इसे दिखाया गया है. ऊपर से देखने पर यह और भी खूबसूरत नजर आती है. देखने में ये बिलकुल किसी बड़े से शिवलिंग जैसी नज़र आती है. चारों ओर पानी भरा होने की वजह से यह सड़क और अद्भुत नज़र आती है.

Dhanushkodi - The last road of Bharat pic.twitter.com/ZZcCHgEOrA

— Colours of Bharat (@ColoursOfBharat) July 24, 2022