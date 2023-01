फ्लाइट में यात्री ने पूछा ऐसा सवाल, सुनकर दंग रह गया पायलट; खूब वायरल हो रहा Video

Delhi-Goa Flight: इंडिगो ने पिछले हफ्ते नॉर्थ गोवा के मोपा में नए हवाई अड्डे के लिए उद्घाटन फ्लाइट्स संचालित कीं, जिसमें पहली दो उड़ानें हैदराबाद और दिल्ली से थीं. एयरलाइन ने दिल्ली से नॉर्थ गोवा जाने वाली पहली उड़ान में यात्रियों का स्वागत करते हुए पायलट का एक वीडियो शेयर किया. एक और पोस्ट जिसे इंडिगो के एक यात्री ने रिकॉर्ड किया था, वह अब काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पायलट ने यात्रियों का तहे दिल से स्वागत किया. लंबे वीडियो के आखिर में यात्री को यह कहते हुए सुना गया, 'क्या आप बीयर सर्व करेंगे?"

पायलट ने किया स्वागत तो यात्री ने पूछा ये सवाल

जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कि पायलट ने अपना संबोधन यात्रियों का स्वागत करते हुए शुरू किया. पायलट ने यात्रियों से पूछा- "क्या हम सब उत्साहित हैं?" विमान के उड़ान भरने से पहले यात्रियों ने जोर-जोर से तालियां बजाईं. पायलट ने आगे कहा, "दिल्ली की सर्द सुबह में हमें यही चाहिए. गोवा की चिलचिलाती धूप आपका इंतजार कर रही है." गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाली पहली कमर्शियल फ्लाइट हैदराबाद से इंडिगो की उड़ान थी, जो दिल्ली से इंडिगो की उड़ान से पहले उतरी थी.

#Flight|| The excitement was palpable amongst the passengers in @IndiGo6E flight from Delhi to #MIA when Captain of the Flight made the announcement before the departure on #Thursday pic.twitter.com/9loSELpB2r

— Dev walavalkar (@walavalkar) January 5, 2023