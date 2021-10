Viral Video: पाकिस्तान की सड़क पर अचानक दौड़ने लगा 'इतना बड़ा पक्षी', देखकर भागने लगे लोग

Viral Video: सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हों, और अचानक आपके बगल में कोई जानवर या पक्षी दौड़ने लग जाए तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप हैरान रह जाएंगे और उसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए मोबाइल बाहर निकालेंगे. कुछ ऐसा ही पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिला, जब विशालकाय पक्षी बाइक और कार के बीच दौड़ने लगा. यह पक्षी हवा में उड़ नहीं सकता, लेकिन तेज रफ्तार में जरूर दौड़ सकता है.

इंटरनेट अलग-अलग अजीबोगरीब खबरों से भरा हुआ है और कई बार तो आपको ऐसी जगह हैरानी में डाल देगा कि आप अपना सिर खुजलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे. पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक लाहौर की सड़कों पर ऐसी ही एक घटना आपको झकझोर कर रख देगी.

Me running to catch the bus to work every morning!!! pic.twitter.com/RrFpzTfOkS — VeryOrdinaryDoctor (@Sur_ZAC) October 25, 2021