Virat Kohli के लिए लकी साबित हुआ ये दूल्हा! शादी वाले दिन हुआ गजब चमत्कार; सोच भी नहीं सकते आप

Virat Kohli Centuary On Fan’s Wedding: दुआओं में इतनी ताकत होती है कि असंभव चीज भी संभव हो जाती है. अगर कोई शख्स अपने चाहने वाले के लिए ऐसी दुआएं मांगे जो कि जल्द ही पूरी हो जाए तो हर कोई इसे चमत्कार ही कहेगा. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कप्तान व खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) पिछले दो साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाए थे. वह लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. 2022 के सितंबर के पहले विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी शतक दिसंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में जमाया था.

फैन्स में काफी निराशा छा गई थी, उन्होंने पिछले साल एशिया कप में अपना यह सूखा खत्म किया और अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़कर अपने फॉर्म में वापस लौटे. अगर अब कहा जाए कि विराट कोहली के फॉर्म में आने के पीछे उनके एक खास फैन का भी हाथ है तो यह गलत नहीं होगा.

विराट कोहली के फैन्स की दुआ आई काम

जी हां, विराट कोहली के डाय हार्ड फैन्स में से एक शख्स ने स्टेडियम में आकर एक चीयर बोर्ड पर ऐसी बात लिख दी, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वजह यह है कि उसने अपने चीयर बोर्ड पर लिखा था, “मैं अपनी शादी तक तक नहीं करूंगा, जब तक विराट कोहली अपनी 71वीं सेंचुरी ना मार दें.” उन्होंने एशिया कप में अपनी 71वीं सेंचुरी जड़ी और हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 74वीं सेंचुरी जड़ दी है. सबसे खास बात यह है कि जिस फैन ने चीयर बोर्ड लेकर यह दावा किया था कि वह विराट कोहली की सेंचुरी के बाद ही शादी करेगा. उसके शादी वाले दिन ही विराट कोहली ने नाबाद 166 रन जड़े.

"I asked for the 71st century but he scored 74th on my special day" @imVkohli @AnushkaSharma @StayWrogn pic.twitter.com/zHopZmzKdH

— Aman Agarwal (@Aman2010Aman) January 16, 2023