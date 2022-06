Viral Video: हाथी को नहला रहा था शख्स, तभी हाथी ने सूंड को जमीन पर रखकर किया ऐसा स्टंट

Elephant Viral Video: इंटरनेट पर अलग-अलग जानवरों के वीडियो की भरमार है. आए दिन जानवरों के ऐसे फनी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. इनमें से कई वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें ये जानवर कुछ ऐसा करते नजर आते हैं जिसे देखकर हैरानी होती है. आजकल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक हाथी हैंड-स्टैंड करता नजर आ रहा है. इस दौरान हाथी अपनी सूंड को भी जमीन पर रख देता है.

वायरल वीडियो में एक हाथी नजर आ रहा है जिसे एक शख्स नहला रहा है. शख्स के हाथ में पानी का पाइप है जिसके जरिए वह हाथी को नहला रहा है. शख्स, पाइप से पानी हाथी के शरीर पर डालता हुआ नजर आता है. वह पहले थोड़ी देर के लिए पानी फर्श पर डालने लगता है, इतने में हाथी कुछ ऐसा करता है कि देखकर आप चौंक जाएंगे.

दरअसल, जब शख्स थोड़ी देर के लिए पानी वाला पाइप नीचे करता है, तब तक हाथी हैंड-स्टैंड कर लेता है और सिर के बल खड़ा हो जाता है. इस दौरान हाथी अपनी सूंड को भी जमीन पर रख देता है. इसके बाद वह शख्स हाथी की पूंछ, पेट और पैरों पर पानी डालकर उसे नहलाता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी थोड़ी देर तक वैसे ही हैंड-स्टैंड किए रहता है और उसके बाद बड़े आराम से अपने पैर पीछे रखकर खड़ा हो जाता है. हाथी को ऐसा स्टंट करता देख आप दंग रह जाएंगे.

I did not know could do this…pic.twitter.com/Wf19oIB3Ud

— Morissa Schwartz (Dr. Rissy) (@MorissaSchwartz) June 1, 2022