Wedding Card: शादी का कार्ड लेकर जा रही थी लड़की, एयरपोर्ट पर ऑफिसर ने किया चेक तो हिल गया दिमाग

Wedding Card Viral Video: जब भी किसी की शादी तय होती है तो सबसे पहले वेडिंग कार्ड छपवाए जाते हैं ताकि नाते-रिश्तेदार व दोस्तों को निमंत्रण दिया जाए. शादी का कार्ड किसी भी शादी में बेहद अहम होता है और लोग बड़े ही बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं. कार्ड मिलते ही लोग शादी में खुशी-खुशी जाते हैं, लेकिन अगर कार्ड नहीं मिले तो खास दोस्त व रिश्तेदार भी आने से मना कर देते हैं. हालांकि, शादी के कार्ड का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जी हां, एक लड़की शादी का कार्ड लेकर एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन उसे लगा कि किसी का भी उसपर ध्यान नहीं जाएगा. इस दौरान ऐसी घटना हुई जिसे देखकर सबके होश उड़ गए.

Wedding Card ने अधिकारियों को चौंकाया

सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते ही हजारों लोगों ने देख डाला. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'वेडिंग कार्ड वाली लड़की एयरपोर्ट पर पकड़ी गई.कार्ड के अंदर ड्रग्स था. सावधान रहें. एयरपोर्ट पर किसी से कुछ भी न लें, इसके आकार, वस्तु की परवाह किए बिना. न बूढ़ा, न जवान, महिला-पुरुष/बच्चा कोई भी हो!' दरअसल, शादी के कार्ड के अंदर से एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने ड्रग्स बरामद किये. इसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों का दिमाग ही हिल गया.

A girl with #WeddingCards caught on the #Airport.

The #Cards contained #DRUGS

Be careful ... do not take anything from anyone on the airport,

Regardless of its shape, size, item. Neither old nor young, male/female/child, anyone whosoever ! pic.twitter.com/IM64El9K1u

— Rupin Sharma (@rupin1992) September 11, 2022