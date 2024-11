Wedding News: दूल्हे-दुल्हन ने मेहमानों को दिया ऐसा वेडिंग कार्ड, शादी में आए सिर्फ 5 मेहमान!

Bride Groom News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन और दूल्हा अपनी शादी के रिसेप्शन पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें केवल 5 लोग ही दिखाई दिए. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और इसने मेहमानों की आदतों और उनके व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. दुल्हन कलीना मैरी जो अमेरिका के ओरेगन से हैं और टिकटॉक पर एक्टिव हैं. उन्होंने अपने दिल टूटने और निराशा को शेयर किया. उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना के बाद वह कई दोस्तों से संपर्क काट रही हैं.

शादी में आए सिर्फ 5 मेहमान

कलीना और उनके पति ने अपनी शादी के रिसेप्शन के लिए 40 मेहमानों को आमंत्रित किया था. लेकिन जब वे रिसेप्शन स्थल पर दो घंटे की देरी से पहुंचे, तो उन्हें वहां सिर्फ पांच लोग ही मिले. वे काफी हैरान और निराश थे, क्योंकि कलीना को 40 लोगों से सकारात्मक जवाब मिले थे और कई मेहमानों ने इवेंट से पहले अपनी मौजूदगी की पुष्टि भी की थी. न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, कलीना की मां ने दोपहर 1:15 बजे उन्हें एक मैसेज भेजा था कि अभी तक कोई नहीं आया है. इसके बाद दूल्हा-दुल्हन 2 बजे रिसेप्शन स्थल पर पहुंचे और उन्हें वहां कम संख्या में लोग देखकर बड़ा झटका लगा.

Couple Cry Their Eyes Out As They Arrive At Their Wedding Venue Only To Find Out No Friendy And Family Showed Up pic.twitter.com/QcDIHn6n0p

— GhTrendings (@Wiasepaani) November 12, 2024