Weird News: Chicago के Dan O'Connor ने 365 दिनों तक लगाई Michigan Lake में छलांग, मन शांत करने में मिली मदद

शिकागो: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) के कारण दुनियाभर के लोग तनाव (Mental Stress) से जूझ रहे हैं. हर कोई अपने-अपने तरीके से तनाव से बचने या उसे कम करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में शिकागो (Chicago) के एक शख्स ने खुद को स्ट्रेस फ्री (Stress Free) करने के लिए एक बेहद अनोखा तरीका ढूंढा और मिशिगन झील (Michigan Lake) में छलांग लगाना शुरू कर दिया. पढ़िए वायरल (Viral News) हो रही अजब-गजब खबर (Weird News).

आमतौर पर लोग काम या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस होने की शिकायत करते हैं. लेकिन बीते साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से जूझ रही है, जिसकी वजह से भी हर किसी के मन में एक अजीब तरह की उलझन है. ऐसे में शिकागो के डैन ओकोनोर (Dan O'Connor) ने तनाव कम करने के लिए शहर के ‘मोंटरोज हार्बर’ (Montrose Harbor) में पिछले साल छलांग लगानी शुरू की थी. डैन ने 12 जून 2021 यानी शनिवार को इस अजीबोगरीब मिशन (Weird Mission) के 365 दिन पूरे किए हैं.

Theres this guy who has been jumping into Lake Michigan every single day for the entire pandemic. Here is one of his videos. We all are getting through some way. Fur some reason this way makes Mommy smile. We hope it makes you smile, too: https://t.co/paIgqYASa1

— KarmaBaby and LilyBug (@Karmathebeagle) June 12, 2021