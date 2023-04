Whatsapp Chat Viral: लड़के को किराए पर चाहिए था रूम, मकान मालिक ने मांगी 12th की मार्कशीट; कम नंबर देखकर किया ऐसा काम

शख्स को इस वजह से नहीं मिले फ्लैट क्योंकि...

आपको सुनने या देखने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन ब्रोकर ने यह खुलासा किया कि मकान मालिक ने उसे इस वजह से कमरा देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसके 12वीं कक्षा में मार्क्स कम आए थे. हालांकि, यह वजह आपको अविश्वसनीय लग सकता है. उस शख्स ने अपने चचेरे भाई की एक ब्रोकर के साथ व्हाट्सएप (Whatsapp Chat Viral) पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए. ट्विटर यूजर शुभ (@kadaipaneeer) ने शेयर किया कि कैसे एक ब्रोकर ने अपने चचेरे भाई योगेश को आधार और पैन कार्ड के अलावा अपने लिंक्डइन, ट्विटर प्रोफाइल, कंपनी के ज्वाइनिंग लेटर और 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट साझा करने के लिए कहा. उसने उसे अपने बारे में 200 शब्दों का एक लेख लिखने के लिए भी कहा.

"Marks don't decide your future, but it definitely decides whether you get a flat in banglore or not" pic.twitter.com/L0a9Sjms6d

