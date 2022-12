Whatsapp Chat Viral: व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर लड़की ने भेजा ऐसा मैसेज, देखकर मां-बाप भी रह गए हैरान

Daughter Whatsapp Chat: अगर आप कभी किसी भी हॉस्टल में रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि घर के खाने का स्वाद कितना अच्छा होता है. हॉस्टल के खाने से बोर होने की वजह से लोग बाहर खाना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं, लोग तो बिन बुलाए शादी में जाकर खाना खाते हैं. हालांकि, जब भी छात्र अपने घरों में जाते हैं तो अच्छे-अच्छे पकवान खाना पसंद करते हैं. घर वापस आकर घर के बने स्वादिष्ट भोजन के आनंद लेते हैं और जब भी हॉस्टल वापस जाते हैं तो घर से बनी हुई कई सारी चीजें लेकर पहुंचते हैं. इसके बाद हॉस्टल में लोग उसके कमरे में जाकर घर का बना हुआ खाना, लड्डू समेत कई चीजों को खाते हैं.

व्हाट्सएप पर लड़की ने लिखी ऐसी बात

फिलहाल, एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आपको भी हॉस्टल के दिन याद आ जाएंगे. एक लड़की जब अपने घर जाने वाली थी तो उसने अपने फैमिली ग्रुप पर एक ऐसा मैसेज भेजा, जिसे देखकर पैरेंट्स भी हैरान रह गए. दरअसल, बेटी कई दिन बाद अपने घर वापस आ रही थी और उसने अपनी मनपसंद की चीजें खाने के लिए पहले से ही लिस्ट बनाकर डाल दी. व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर चैट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चैट की स्क्रीनशॉट को देखकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक चैट के स्क्रीनशॉट से सोशल मीडिया यूजर्स चौंक गए.

Daughter is coming home on 16th evening after 5 months. Hostel (and hers is a vaishnav one) really makes kids bhukkad-Bhikhari!

— Shwetank (@shwetankbhushan) December 11, 2022