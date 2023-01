Angry Dalai Lama: दलाई लामा को गुस्सा कब आता है? छोटी बच्ची के सवाल पर दिया ऐसा जवाब

When Dalai Lama Get Angry: दलाई लामा भारत में काफी लोकप्रिय हैं. लोग उन्हें काफी आदर और सत्कार करते हैं. कई दशकों से हुए भारत के हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं. उनके कई कथन और बयान अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरते हैं. हाल ही में उनका एक बेहद प्यारा वीडियो सामने आए जिसमें वह एक बच्ची के सवाल का जवाब दे रहे थे.

बच्ची के हाथ में एक माइक है

दरअसल इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. हालांकि यह नहीं बताया कि वीडियो कब का है और कहां का है लेकिन बहुत ही शानदार वीडियो है. इसमें एक बच्ची दलाई लामा से कुछ पूछ रही है. वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची के हाथ में एक माइक है और वह दलाई लामा से पूछ रही है कि सर वह कौन सा समय है जब दलाई लामा को गुस्सा आता है.

दलाई लामा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और..

इसके बाद दलाई लामा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं. उन्होंने कहा कि जब वे सो रहे होते हैं और कोई मच्छर आवाज निकालता हुआ उनके कान के पास आता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है. इस दौरान वे मच्छर की आवाज को भी मजेदार तरीके से निकालते हैं. वे बताते हैं कि इसी दौरान उनको गुस्सा आता है. उनका यह फनी जवाब सुनकर मौजूद लोग खिलखिला कर हंसने लगते हैं.

बच्ची भी हंसने लगती है

उनके इस जवाब के बाद उनसे सवाल पूछने वाली बच्ची भी हंसने लगती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें कि तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा दुनियाभर में काफी फेमस हैं और भारत में तो वे काफी पसंद किए जाते हैं.

"Do you gea little girl asks His Holiness the #DalaiLama. #VideoOfTheDay pic.twitter.com/WKkjO7hIjN

— Yeshi Dawa (@yd_tweets) January 10, 2023