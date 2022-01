आखिर कौन है यह बच्चा जिसने आनंद महिंद्रा को अपनी बातों से चौंकाया? दिया ये पॉवरफुल मैसेज

Anand Mahindra Tweet: महिंद्रा कंपनी के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होने के लिए पहचाने जाते हैं. देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वो या तो इंस्पीरेशनल होते हैं या फिर मजेदार. अपने फॉलोअर्स के वीडियो को भी वह अपने पेज पर शेयर करना नहीं भूलते. बुधवार को उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक बच्चे ने बेहद पॉवरफुल मैसेज दिया है.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का ट्विटर अकाउंट मोटिवेशनल क्लिप्स और अहम जानकारियों से भरा हुआ रहता है. बिजनेस टाइकून हर समय चौंकाने वाले और प्रेरणात्मक वीडियो शेयर करना पसंद करते हैं. महिंद्रा ने एक छोटे लड़के की एक क्लिप साझा की है जिसमें ज्ञान के कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द यूज किए गए हैं जो आपको पूरी तरह प्रभावित कर सकते हैं.

This video’s from 2018. I believe this young man is quoting motivational speaker Prem Rawat. So he’s not a young Guru himself. But when children communicate, their innocence imparts their words with unparalleled power & impact. It’s made me re-examine ‘what I practice’ everyday. pic.twitter.com/PSks1ji8iE

