स्वर्गीय पति का सपना पूरा करने के लिए पत्नी बनी Army Officer, बेटे को गोद में लेकर कही ये बात

Indian Army: अपने दिवंगत पति और राइफलमैन रिगजिन खांडप (Rigzin Khandap) के सपने को पूरा करते हुए रिगजिन शोरोल (Rigzin Chorol) भारतीय सेना (Indian Army) में अधिकारी बनीं. अधिकारियों के प्रशिक्षण अकादमी में 11 महीने के कठोर ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट शोरोल को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया. समारोह में अपने बेटे को हाथों में पकड़ते हुए लेफ्टिनेंट शोरोल ने कहा, 'मैंने अपने पति के सपने को पूरा किया, वह चाहते थे कि मैं एक सेना अधिकारी बनूं.'

अपनी कहानी सुनाते हुए शोरोल ने कहा, 'मेरी यात्रा दिसंबर 2021 में शुरू हुई जब मैं ओटीए में शामिल हुई और 11 महीने के कठोर ट्रेनिंग के बाद इकलौती संतान से दूर रहकर, मैंने यह किया और मुझे यकीन है कि मेरे (दिवंगत) पति को गर्व होगा. मुझे अधिकारी बनते देखने के लिए.' लेफ्टिनेंट रिगजिन शोरोल के पति रिगजिन खांडप लद्दाख स्काउट्स की जेडांग सुंपा बटालियन में राइफलमैन थे और उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी. भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स, जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लेफ्टिनेंट रिगजिन शोरोल को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है.

वहीं, हरवीन कौर कहलों जालंधर के एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं, जब उनके पति कैप्टन कंवलपाल सिंह कहलों की मृत्यु हो गई. उन्होंने कहा, 'मेरे पति ने सेना में शामिल होने के मेरे उत्साह को प्रोत्साहित किया था. मैं उनके सपने को साकार करना चाहती थी.' 11 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद उन्हें भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. कैडेट हरवीन कौर कहलों ने अपने पति मेजर केपीएस कहलों के नक्शेकदम पर चलना पसंद किया, जिनका 2019 में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था. मेजर केपीएस कहलों 129 सैटा रेजिमेंट के तोपखाने अधिकारी थे.

