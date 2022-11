Watch: जब जंगली कुत्तों ने बाघ को घेरा और करने लगे अटैक, वायरल Video देख आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन!

Social Media: जंगल से जुड़े वीडियोज को सोशल मीडिया पर अच्छे खासे व्यूज मिलते हैं. जंगल में जानवरों को हर रोज कई चुनौतियों (Challenges) का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) अधिकारी सुशांत नंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया है.

कुत्तों ने बाघ को घेरा

इस वीडियो में कुछ जंगली कुत्तों को बाघ को घेरने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा गया है कि ढोल के लिए बाघ खतरनाक विरोधी हैं, क्योंकि उनके एक पंजे का प्रहार ढोल को मारने के लिए काफी होता है. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Tigers are dangerous opponents for dholes, as they have sufficient strength to kill a dhole with a single paw strike.Dhole packs are smaller in areas with higher tiger densities due to tigers directly killing dholes.

But here they are taking a chance even with the apex predator. pic.twitter.com/O0xpnz21ve

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 1, 2022