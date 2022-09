Work From Office से काम करने के फायदे जानकर दंग रह जाएंगे आप, बिजनेसमैन ने कही ऐसी बात

Work From Office Benefits: उद्योगपति हर्ष गोयनका (Industrialist Harsh Goenka) सोशल मीडिया पर अपने अजीबो-गरीब पोस्ट के लिए जाने जाते हैं. वह दिलचस्प तथ्य साझा करते रहते हैं और अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को हैरान करना बंद नहीं करते. अपने हालिया पोस्ट में, हर्ष गोयनका ने वर्क फ्रॉम ऑफिस (Work From Office) करने के लाभों को साझा किया है. महामारी ने सभी वर्कप्लेस को बंद करने और कर्मचारियों को घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन कार्यालय अब फिर से खुल रहे हैं और कर्मचारी अपनी पूर्व-महामारी की दिनचर्या में लौट रहे हैं. उन्हें अपने वर्क फ्रॉम होम के दिनों की याद आ रही होगी.

हर्ष गोयनका ने ट्वीट के जरिए लोगों को समझाया

गुरुवार को साझा किए गए एक ट्वीट में हर्ष गोयनका ने यह दिखाने के लिए दो पाई चार्ट का यूज किया. एक एम्प्लॉई ऑफिस और घर दोनों जगह में काम और अन्य गतिविधियों पर कितना समय व्यतीत करता है. पहले पाई चार्ट में वर्क फ्रॉम होम के दौरान सिर्फ काम ही करता है, जबकि दूसरे पाई चार्ट में आप देख सकते हैं कि काम अलावा कई अन्य गतिविधियों में भी समय व्यतीत करते हैं, जैसे ब्रेक लेना, दूसरों को अपने काम में मदद करना और कार्यालय में सोशल होना. हर्ष गोयनका ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'यही एक कारण है जिसकी वजह से आपको ऑफिस से काम करना चाहिए.

Here is a reason why you should work from office! pic.twitter.com/rMcjD9ahl8

— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 29, 2022