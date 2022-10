बर्फ की चादर से ढका दुनिया का सबसे ऊंचा Shiv Mandir, हैरान करने वाला Video देख दंग हुए विदेशी राजदूत

God Shiv Temple: नॉर्वेजियन राजनयिक एरिक सोलहेम (Norwegian diplomat Erik Solheim) ने एक बार फिर 'अतुल्य भारत' (Incredible India) को लेकर एक वीडियो शेयर किया है, जो आपका दिल छू लेगी. मंत्रमुग्ध कर देने वाले वीडियो की सुंदरता को देख वह बेहद ही चकित हैं. उन्होंने हिमालय के सबसे ऊंचे शिव मंदिर का एक लुभावनी ड्रोन वीडियो साझा किया. सोलहेम ने यह हैरान करने वाली क्लिप ट्विटर पर शेयर की और यह अब तक 7 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, जबकि 50,000 से अधिक लाइक मिले हैं. राजनयिक ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'अतुल्य भारत! दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित महादेव मंदिर. 5000 साल पुराना माना जाता है! उत्तराखंड.'

शिव मंदिर को देखकर दंग रह गए लोग

चौंकाने वाले क्लिप में आप पहाड़ों के बीच स्थित शिव मंदिर को देख सकते हैं, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है. वीडियो 360 डिग्री एरियल व्यू का है. वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म 'केदारनाथ' का मशहूर सॉन्ग 'नमो नमो' (Namo Namo) भी सुनाई देता है. पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचा. हालांकि कुछ नेटिजन्स अद्भुत दृश्य की सुंदरता को देखकर सोच में पड़ गए, जबकि अन्य ने बताया कि राजनयिक का कैप्शन भ्रामक हो सकता है.

Incredible Indiax!

World's Highest Located Mahadev Mandir.., believed to be 5000 years old !

Uttarakhand

pic.twitter.com/GwWfxoHrra

— Erik Solheim (@ErikSolheim) October 2, 2022