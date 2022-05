ये है दुनिया की सबसे महंगी कार, जो नीलामी में इतने हजार करोड़ रुपये में बिकी; दंग रह गए लोग

World's Most Expensive Car: पुराने जमाने की कुछ यूनिक गाड़ियों की कीमत आज भी करोड़ों रुपये में है. जी हां, 67 साल पुरानी एक मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) करोड़ों रुपये में बिकी. कनाडा की ऑक्शन कंपनी आरएम सोथबी ने गुरुवार को कहा कि इस महीने की शुरुआत में 1100 करोड़ डॉलर (143 मिलियन डॉलर) की नीलामी हुई. इन नीलामी के साथ दुनिया की अब तक की सबसे महंगी कार बिकी है.

सोथबी ने अपने एक बयान में कहा, '1955 का एक मर्सिडीज-बेंज 300 एसएलआर उहलेनहॉट कूपे (Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé) एक कार कलेक्टर को 135,000,000 यूरो की रिकॉर्ड कीमत पर नीलामी में बेचा गया. नीलामी में बिकी यह कार हर तरह से बहुत बड़ी है क्योंकि इससे पहले सबसे महंगी कार बिक्री का रिकॉर्ड $95 मिलियन से अधिक की थी. वहीं, निजी तौर पर बेची गई कार ($70 मिलियन) इस रिकॉर्ड से दोगुना से अधिक है.

This $142M Mercedes-Benz might be the most expensive car ever sold

1955 Mercedes-Benz 300 SLR “Silver Arrow”

@jameslipman pic.twitter.com/yjIGm88fSu

— Kote (@kotecinho) May 16, 2022