आकांक्षा छुट्टी पर है तो... Zomato ने नोटिफिकेशन में दिखाई क्रिएटिविटी तो कस्टमर ने यूं लिए मजे

Zomato Notification Viral: दिल्ली के एक व्यक्ति ऋषभ कौशिक की जोमाटो से आई एक नोटिफिकेशन पर मजेदार प्रतिक्रिया अब इंटरनेट पर वायरल हो गई है. ऋषभ एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हैं, जिसे जोमाटो से एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें लिखा था: "आकांक्षा छुट्टी पर हैं, तो आज मैं आपको लंच ऑर्डर करने के लिए कह रही हूं- शेफाली, मार्केटिंग टीम."

यह भी पढ़ें: इन्फ्लुएंसर लड़की की हुई बुराई तो उठाया ऐसा खौफनाक कदम, जज साहब ने 10 साल के लिए जेल में डाला

नोटिफिकेशन पर यूजर का फनी रिस्पॉन्स हुआ वायरल

अक्सर लोग ऐसे नोटिफिकेशन को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऋषभ ने इसे एक मजेदार मौका मानते हुए जवाब दिया. उन्होंने इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया और लिखा, “हैलो @zomato, क्या आप कृपया शेफाली को बता सकते हैं कि मैं भी छुट्टी पर हूं, और अगर अकांक्षा के पास आज के दिन के लिए कोई प्लान नहीं है, तो हम साथ में लंच पर जा सकते हैं.” जोमाटो अपनी अजीबोगरीब मार्केटिंग रणनीतियों के लिए मशहूर है, उसने अभी तक ऋषभ के इस मजेदार सुझाव का जवाब नहीं दिया है, लेकिन इंटरनेट पर यूजर्स ने तुरंत इस मजाक में शामिल हो गए.

Hello @zomato, can you please tell Shefali that I’m on leave as well, and she can let me know if Akansha doesn’t have any plans for the day, we can go on lunch together. pic.twitter.com/XLXioWtydz

— Rishabh Kaushik (@RishabhKaushikk) November 25, 2024