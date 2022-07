Digital Yuan: बाजार में लंबी दौड़ लगाने को तैयार है चीनी डिजिटल करेंसी 'युआन', जानिए क्या है इसकी खासियत

Know what is China Digital Currency Yuan: कुछ महीने पहले चीन ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाते हुए खुद की डिजिटल करेंसी लाने की बात कही थी. अब सरकार ने अपनी डिजिटल करेंसी ‘युआन’ को लॉन्च कर दिया है. इसे देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है. वहीं लॉन्चिंग के बाद अब सरकारी अफसरों ने लोगों को इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने का काम शुरू कर दिया है. केंद्रीय बैंक के एक अधिकारी ने कहा है कि बीजिंग युआन को लेकर सख्त गोपनीयता कानूनों का पालन करेगा और डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (DC/EP) या e-CNY का उपयोग करने में पर्सनल डिटेल को सिक्योर रखेगा.

ये होंगे फायदे

केंद्रीय बैंक के डिजिटल मुद्रा अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक म्यू चांगचुन ने कहा कि डिजिटल युआन की सीमित संख्या में मौजूदगी एक महत्वपूर्ण बात है और यह बिना जानकारी के बेहतरीन लेनदेन की सुविधा देगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और कर चोरी जैसे अवैध कार्यों को रोकने और उनका मुकाबला करके वित्तीय सुरक्षा की मांग को बनाए रखने में मदद करेगा.

लोगों को किया जा रहा प्रेरित

चीन का मानना ​​​​है कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा जारी की गई यह डिजिटल करेंसी e-CNY, बैंक नोटों और सिक्कों जैसा ही होगा और इसका इस्तेमाल कुछ भी खरीदने के लिए किया जा सकता है. यानी लोग इससे सोना व अन्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है. बता दें कि e-CNY के प्रचार के लिए सरकार ने कई शहरों में काफी सिक्के बांटे भी हैं. सरकार की कोशिश भविष्य में इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करने, पारदर्शिता लाने और सरकारी कामों में भी इसके इस्तेमाल से प्रभाव लाने की है.

पूरी दुनिया में राज करने की तैयारी

अगर बैकग्राउंड में जाएं तो चीन करेंसी के मामले में हमेशा अगुवा रहा है. जब सिक्के ही मुद्रा का एकमात्र रूप थे, तब एक हजार साल पहले चीन में कागजी मुद्रा बनाई थी. अब जबकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो यहां भी चीन डिजिटल युआन के जरिये अगुवा बनने की कोशिश कर रहा है. इसका इस्तेमाल दुनियाभर में हो इसके लिए चीनी सरकार काफई प्रचार कर रही है. यही नहीं इसे अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है.

