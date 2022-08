China Taiwan Tension: ताइवान से तनाव के बीच बेलगाम चीन ने इस पड़ोसी देश पर दाग दीं मिसाइलें; PM ने कही ये बात

China Taiwan Tension: ताइवान और चीन के विवाद तनाव जारी है. नैंसी पेलोसी के ताइवान से रवाना होने के पहले ही चीन की नौसेना और वायुसेना ने दक्षिण चीन सागर में 6 जगह युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है. चीन की नौसेना ताइवान के उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम में जिस जगह लाइव फायर ड्रिल कर रही है, वहां से ताइवान की दूसरी 15 मील से भी कम बताई जा रही है. चीन ताइवान के जलक्षेत्र में हेकड़ी दिखा रहा है और लगातार मिसाइलें दाग रहा है. इसमें से 5 मिसाइलें जापान के इलाके में जाकर गिरी हैं. चीन की इस हरकत पर जापान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, जापानी प्रधानमंत्री ने इसे एक गंभीर समस्या बताया है, जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रही है.

जापानी पीएम और रक्षा मंत्री ने जताया विरोध

जानकारी के मुताबिक, जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने दावा किया था कि पांच बलिस्टिक मिसाइल उनके एक्सक्लूजिव इकनॉमिक जोन में गिरी. किशी ने कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है. जापान ने इस हरकत का कड़ा विरोध किया. रक्षा मंत्री ने इसे एक गंभीर समस्या बताया क्योंकि सवाल राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा का है. अब जापान के प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है.

Chinese missiles 'serious problem that impacts our national security': AFP news agency quoting Japanese PM

