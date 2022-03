भारत ने कुतुब मीनार को रूस के झंडे से किया रोशन? चीन ने कही ये बात

नई दिल्लीः जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन (russia ukraine war) की बीच जंग जारी है. वहीं, चीन (China) ऐसे माहौल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा. चीन हमेशा से ही भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते आया है. इसी कड़ी में चीनी मीडिया ने भारत के ऐतिहासिसक धरोहर कुतुब मीनार को रूस के झंडे के रंग में रोशन करने की दावा किया था. वहीं, भारत ने चीनी मीडिया (China media) की इस बात को झूठ करार दिया है.

चीन की सरकारी मशीन ग्लोबल टाइम्स (Global Times) ने एक और गलत प्रोपोगंडा फैलाया है. उसका कहना है कि भारत ने कुतुब मीनार को रूस के झंडे के रंग में रोशन किया है. वहीं, भारत का कहना है कि ग्लोबल टाइम्स झूठ बोल रहा है.

India lit up the Qutb Minar, one of the landmark buildings in New Delhi, with the colors of the Russian flag. pic.twitter.com/phppDKT0QF

चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स (Global Times) वैसे तो पूरे विश्व मे झूठ फैलाने के लिए कुख्यात है. इस बार इस ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भारत ने रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध (russia ukraine war) के बीच कुतुब मीनार को रूस के झंडे के रंग में रोशन किया है.

.@globaltimesnews has claimed in a tweet that Qutub Minar was lit up with the colours of the Russian flag.#PIBFactCheck

▶️This claim is #Misleading.

▶️Qutub Minar was illuminated as a part of the #JanaushadhiDiwas2022 celebrations.https://t.co/d3twQg8S6N pic.twitter.com/pai4S3D9hM

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 7, 2022