Chinese President Xi Jinping: चीनी युवाओं से क्या कहते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग?

Xi Jinping Said That Youth Must Have Ambition: चीनी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद बीते 10 वर्षों में हर 4 मई आंदोलन को चीनी राष्ट्रपति (Chinese President) शी जिनपिंग चीनी युवाओं से मिलकर उनसे बातचीत करते हैं. उन्होंने कहा कि देश की आशा और राष्ट्र का भविष्य (Future Of The Nation) युवाओं के कंधों पर है.

'युवाओं के पास महत्वाकांक्षा होनी चाहिए'

2019 में 4 मई आंदोलन की सौवीं वर्षगांठ के अवसर पर शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने युवाओं के साथ महत्वाकांक्षा के बारे में चर्चा की. उन्होंने कहा कि युवाओं के पास महत्वाकांक्षा होनी चाहिए. यह एक देश और एक राष्ट्र के आगे चलने की प्रेरणा शक्ति है. हर पीढ़ी के युवाओं का अपना कर्तव्य होता है. नए युग में चीनी युवाओं को चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान (Resurrection) के चीनी सपने को साकार करने के लिए सृजन (Creation) और संघर्ष कार्य में लगे रहना चाहिए.

चीन की समाजवादी कोर वैल्यूज क्या हैं?

युवाओं की नैतिकता (Ethics) पर शी जिनपिंग भी बड़ा ध्यान देते हैं. उन्होंने कई बार कहा कि युवाओं को अपनी नैतिकता को महत्व देकर स्वेच्छा से समाजवादी कोर मूल्य विचार (Socialist Core Value Ideas) का पालन कर जीवन मार्ग पर आगे चलना चाहिए. शक्तिशाली, लोकतंत्र, सभ्यता, सामंजस्य, स्वतंत्रता, समानता, न्यायता, कानूनी प्रशासन, देशभक्ति, अखंडता, समर्पण, सदिच्छा और मैत्री ये सब चीनी राष्ट्र के श्रेष्ठ कोर मूल्य विचार हैं, जिनमें चीन की श्रेष्ठ परंपरागत संस्कृति का जीन है.

'युवा समाज में सबसे सक्रिय शक्ति'

शी जिनपिंग ने कहा कि युवा (Youth) लोग पूरे समाज में सबसे सक्रिय शक्ति हैं. आज चीनी युवा नए युग के सबसे अच्छे समय में रह रहे हैं. चीनी युवाओं को मेहनत से पढ़ना और काम करना चाहिए, अपनी प्रतिभा को उन्नत करना चाहिए, ताकि वे चीन के राष्ट्रीय कायाकल्प (National Rejuvenation) के लिए योगदान दे सकें.

