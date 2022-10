US Travel Advisory: अमेरिका ने पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के लिए जारी की एडवायजरी, कहा- इन इलाकों में गलती से भी न जाना!

US travel Travel Advisory for Pakistan: अमेरिका ने दुनियाभर में मौजूद अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा (Pakistan Visit) पर पुनर्विचार करने का परामर्श दिया है. अमेरिका (US) ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान में जारी आतंकवादी गतिविधियों और वहां के कई इलाकों में फैली सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर अशांत क्षेत्रों में जाने से मना किया है. अमेरिकी एडवायजरी में सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वो अगर पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस पर पुनर्विचार करते हुए उसे कुछ दिनों के लिए टाल दें.

इन इलाकों में भूल के भी न जाएं अमेरिकी!

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक यात्रा परामर्श में अपने नागरिकों से आतंकवाद और अपहरण की घटनाओं के कारण बलूचिस्तान ( Balochistan) और पूर्व संघ शासित कबायली क्षेत्र (FATA) समेत खैबर पख्तूनख्वा (KPK) प्रांत की यात्रा भी नहीं करने का आग्रह किया है.

लेयर थ्री की चेतावनी

अमेरिका ने ‘स्तर-तीन’ का परामर्श जारी करते हुए कहा है, ‘आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करें. कुछ इलाकों में खतरा बढ़ गया है.’

‘स्तर-तीन’ की यात्रा चेतावनी तब जारी की जाती है, जब दीर्घकालिक या गंभीर स्थितियों के कारण यात्रियों और आगंतुकों को जोखिम होता है और जब गैर-जरूरी यात्रा से बचा जाना जरूरी समझा जाता है.

संघर्ष वाले इलाकों से दूर रहने की नसीहत

अमेरिका ने अपने नागरिकों को आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण नियंत्रण रेखा (LoC) के आसपास के क्षेत्रों में भी यात्रा नहीं करने की सलाह दी है.

इसी एडवायजरी में ये भी कहा गया है, 'कुछ आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं. वे परिवहन केंद्रों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों, पर्यटन स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों, पूजा स्थलों और सरकारी सुविधाओं को निशाना बना सकते हैं. आतंकवादियों ने कुछ समय पहले भी अमेरिकी राजनयिकों और राजनयिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है. इसलिए सभी को पाकिस्तान की यात्रा के दौरान बेहद सतर्क रहने की जरूरत है.'

(एजेंसी इनपुट के साथ)

