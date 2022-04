Corona Lockdown: भारत ने शंघाई में बंद किया अपना कांसुलेट ऑफिस, कही ये बात

बीजिंग: चीन (China) में कोरोना (Coronavirus) के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं. इसे देखते हुए कई शहरों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. खासकर शंघाई में स्थिति सबसे ज्यादा खराब बनी हुई है. इसके मद्देनजर भारत ने अपना कांसुलेट ऑफिस (Consulate General of India, Shanghai) फिलहाल बंद कर दिया है.

बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इस संबंध में बताया कि शंघाई में COVID-19 लॉकडाउन (Lockdown) के मद्देनजर कांसुलेट ऑफिस फिलहाल बंद रहेगा और व्यक्तिगत रूप से कांसुलर सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकेंगी. दूतावास ने इस संबंध में शंघाई में रहने वाले भारतीयों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें क्या करना है.

Consulate General of India, Shanghai, to remain inaccessible and not be in a position to provide consular services in person, in view of the #COVID19 lockdown in Shanghai: Embassy of India, Beijing, China pic.twitter.com/kXvp1AjmyH

— ANI (@ANI) April 13, 2022