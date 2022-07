Siddhu Moose Wala: चुनाव पाकिस्तान में और फोटो सिद्धू मूसेवाला की, ऐसे हुआ गायक की तस्वीर का इस्तेमाल

Siddhu Moose Wala's Photo in Pakistan Election: पाकिस्तान में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हो रहे एक होर्डिंग में दिवंगत भारतीय गायक सिद्धू मूसेवाला (Siddhu Moose Wala) और उनके लोकप्रिय गीत ‘295’ (song 295 by Siddhu Moose Wala) के चित्र दर्शाए जा रहे हैं. देश के पंजाब प्रांत में आगामी उपचुनाव (By Elections in Punjab Pakistan) में मतदाताओं को लुभाने के लिए मूसेवाला की लोकप्रियता का फायदा उठाया जा रहा है.

पाकिस्तान में मिलेंगे मूसेवाला के नाम पर वोट

पंजाब के मुल्तान क्षेत्र की पीपी 217 सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी तहरीक ए इंसाफ की होर्डिंग पर जायन कुरैशी के साथ मूसेवाला की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया. न्यूज इंटरनेशनल अखबार की खबर में यह जानकारी सामने आई. जायन कुरैशी, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं.

295 में क्या है खास?

बता दें कि शुभदीप सिंह सिद्धू (28) उर्फ सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को भारत के पंजाब राज्य के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. खबर में कहा गया कि चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले पोस्टरों में गायक के लोकप्रिय गीत ‘295’ को दर्शाया गया. यह गीत भारतीय दंड संहिता (IPC) की उस धारा पर टिप्पणी है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने से संबंधित है.

पाकिस्तान में उपचुनाव

उपचुनाव 17 जुलाई को होने वाले हैं. जब जायन कुरैशी से चुनाव प्रचार होर्डिंग पर मूसेवाला की तस्वीर होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पता नही. कुरैशी ने बीबीसी उर्दू से कहा, 'मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पोस्टर पर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर छापी है. इस तस्वीर के कारण यह पोस्टर वायरल हो गया. इससे पहले हमारा कोई भी पोस्टर वायरल नहीं हुआ था.'

उन्होंने कहा, 'वे पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि पोस्टर पर तस्वीर किसने छापी और क्यों छापी.' गौरतलब है कि मूसेवाला के पाकिस्तान में अच्छी खासी संख्या में प्रशंसक हैं.

