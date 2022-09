China News: बीजिंग पर सेना का कंट्रोल सिर्फ एक अफवाह, चीन को लेकर एक्सपर्ट ने दिया ये बड़ा बयान

Is Beijing Under The Control of PLA: पिछले दो दिनों (शनिवार-रविवार) से चीन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इन दिनों ट्विटर पर शी जिनपिंग और बीजिंग दोनों ट्रेंड करते दिखाई दे रहे हैं. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से फैल रही की चीन की राजधानी बीजिंग पर People Liberation Army (PLA) का कब्जा हो गया है और चीन की आर्मी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया है. बीजिंग का संपर्क बाहरी दुनिया से कट चुका है और आर्मी ने पूरे शहर में किले बंदी कर दी है. इसके साथ बीजिंग से किसी भी फ्लाइट को बाहर जाने से रोक दिया गया है. इसी दौरान चीन मामलों के एक्सपर्ट आदिल बरार ने ट्वीट कर बताया है सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें केवल अफवाह मात्र हैं.

Xi is most likely in quarantine after coming back from SCO. There is no coup. Looks like a lot of alt-media in India picked up the rumour. — Aadil Brar (@aadilbrar) September 24, 2022

आदिल बरार ने किए कई ट्वीट

एक्सपर्ट का मानना है कि हो सकता है कि चीन में कोविड प्रोटोकॉल को सख्त बना दिया गया हो और इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत शी जिनपिंग शायद क्वारंटाइन हों. जीरो कोविड पॉलिसी के तहत किसी भी बाहरी से आने वाले शख्स को क्वारंटाइन में जाना ही पड़ता है. गौरतलब है कि पिछली बार शी जिनपिंग को सार्वजनिक तौर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में देखा गया था. इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भाग लिया था.

Political activities in Beijing are as usual. Latest Xinwen Lianbo. So quaint for a "coup". pic.twitter.com/rNYnwI35Zn — Aadil Brar (@aadilbrar) September 24, 2022

क्या चीन की अंतरराष्ट्रीय-घरेलू उड़ानें कैंसिल की जा रही हैं?

सोशल मीडिया पर ये भी खबर तेजी से फैली रही है कि बीजिंग की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है. एक्सपर्ट आदिल बरार ने फ्लाइट का रिकॉर्ड शेयर करते हुए कहा कि बीजिंग की उड़ानों में कोई रुकावट नहीं आई है. इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के सार्वजनिक ब्रीफिंग के वीडियो भी अपनी सोशल मीडिया पर साझा किए और कहा कि चीन में सरकार सामान्य रूप से काम कर रही है.

No flights are cancelled anywhere. Look at number of flights in and out of China. pic.twitter.com/zohASE623C — Aadil Brar (@aadilbrar) September 24, 2022

