पाकिस्तानी PM Imran Khan ने इस जाति को लेकर दिया ऐसा घिनौना बयान, मच गया बवाल

इस्लामाबाद: बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देने की आदत के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) एक बार फिर घिर गए हैं. इस बार घर में ही उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है. दरअसल, अफगानिस्तान (Afghanistan) के हाल पर बोलते-बोलते इमरान खान इस कदर जोश में आ गए कि अपने ही जातीय समूह पश्तून (Pashtuns) को धरती पर सबसे ज्यादा नफरत करने वाला बता दिया. इसके बाद से लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) ने एक इंटरव्यू में कहा कि डूरंड रेखा के दोनों ओर के पश्तून (Pashtuns) पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोग हैं. खान से पूछा गया था कि अफगानिस्तान पर तालिबान (Taliban) का इतना प्रभाव क्यों है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अलग-अलग जातीय समूहों की बटी हुई जनसंख्या है. इसमें पश्तून ही अकेल 45 फीसदी के करीब हैं. इसके बाद ताजिक, हजारा और उज्बेक जातीय समूहों का नंबर आता है. इसलिए अगर कोई एक जातीय समूह किसी दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो इसे अफगानिस्तान की अशांति भंग होती है.

#Islamabad : Pakistan's PM, @ImranKhanPTI , calls Pashtuns on both sides of the Durand Line as 'the most xenophobic people on earth, they fight each other normally but when there is an outside thing, they all get together.' (1/2) #SanctionPakistan #SanctionOnPakistan pic.twitter.com/Hz3HJzdvct

Shocking to see that in 2021 a PM would label an entire ethnicity as "xenophobic". I can't believe how he can even think that considering all the Pashtuns around him. Expect these Pashtuns to defend this shameful racist characterisation rather than question and correct him. pic.twitter.com/U9ws8EkJg6

— Mohsin Dawar (@mjdawar) August 12, 2021