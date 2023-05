Imran Khan अमेरिका से लगा रहे थे मदद की गुहार, ऑडियो लीक से हुआ खुलासा

Imran Khan Wants Help: इन दिनों पाकिस्तान की राजनीति (Political crisis in Pakistan) में 'इमरान' नाम का एक बड़ा भूचाल आया है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक कथित ऑडियो वायरल होने की खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस ऑडियो लीक में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अमेरिका से मदद मांग रहे हैं. कथित ऑडियो में इमरान को अमेरिका से अपील करते हुए सुना जा सकता है. अमेरिकी कांग्रेस की एक महिला सदस्य के साथ कथित जूम मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग में इमरान खान (Imran Khan in audio recording) की आवाज बताई जा रही है. इसमें इमरान को यह दावा करते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तान के 99 प्रतिशत लोग उन्हें सत्ता में देखना चाहते हैं.

इमरान अमेरिका से क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के समा टीवी के मुताबिक कथित ऑडियो में इमरान खान बार-बार अमेरिकी राजनेता से पाकिस्तान विरोधी बयान देने और उनके पक्ष में आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं. जूम मीटिंग में इमरान खान ने अविश्वास आंदोलन की राजनीतिक विफलता के लिए पूर्व सेना प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया है. जबकि, हमेशा की तरह बिना सबूत के उन पर हुए जानलेवा हमले के लिए सेना और अन्य को भी जिम्मेदार ठहराया है. रिपोर्ट में किया गया दावा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इमरान ने कथित तौर पर अमेरिका के सामने सबसे लोकप्रिय नेता होने का दावा भी किया है. उन्होंने अमेरिकी राजनेता के सामने अपने दौर के आर्थिक प्रगति को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार जूम मीटिंग के अंत में कांग्रेस की सदस्य ने जब पाकिस्तान विरोधी बयान दिया तो इमरान खान और उनके सहयोगी काफी खुश दिखाई दिए. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सांसद से मदद मांगना इमरान खान की अमेरिका समर्थक ताकतों से मदद लेने की सुनियोजित कोशिशों में से एक है. (इनपुट: एजेंसी)