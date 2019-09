LoC की अग्रिम चौकियों तक पहुंचे रणबीर सिंह, बोले- PoK के लोगों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान

राजौरी: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच लगातार टेंशन बनी हुई है. पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है. पाकिस्तानी सेना (Pakistan Army) सुरक्षा बलों की चौकियों के साथ ही साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) खुद शुक्रवार को पीओके (PoK) का दौरा कर चुके हैं. हालांकि वहां के स्थानीय नागरिकों ने पाक प्रधानमंत्री का विरोध भी किया था. इन सबके बीच शनिवार को नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह (General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command, Lt General Ranbir Singh) ने भी एलओसी (LoC) का दौरा किया.

सुंदरबनी सेक्टर की अग्रिम चौकियों तक पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल सिंह

आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल सिंह (Lt General Ranbir Singh) ने राजौरी (Rajouri) के सुंदरबनी सेक्टर (Sunderbani Sector) की अग्रिम चौकियों (forward posts) का दौरा किया और मौके का जायजा लिया. नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने कहा कि सीमा (border) पार बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह पीओके के लोगों को एलओसी (LoC) के करीब आने के लिए ढाल की तरह उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं. लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि हम अपनी जांचने की प्रवृत्ति और सक्रिय अप्रोच से दुश्मन पर नैतिक बढ़त प्राप्त करने में सक्षम हैं. एलओसी से हो रही घुसपैठ की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है.

Lt General Ranbir Singh: There are a large no. of leaders across LoC to instigate people of PoK. It's actually trying to use them as cannon fodder for attempts to come close to LoC. Should there be any misadventure, they shall be given a befitting response https://t.co/4dYw9aKAM3

— ANI (@ANI) September 14, 2019