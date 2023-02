Javed Akhtar in Lahore: गीतकार जावेद अख्तर ने लाहौर में ऐसा क्या कह दिया कि शर्म से झुक गया पाकिस्तानियों का सिर? देखें वीडियो

'आपके मुल्क में लता मंगेशकर का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ'

पाकिस्तान की संकीर्णता पर चोट करते हुए जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने कहा, 'हमने तो नुसरत फतेह अली खान के बड़े-बड़े फंक्शन किए हैं, मेहंदी हसन के बड़े-बड़े फंक्शन किए हैं. आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ. तो हकीकत ये है कि अब हम एक-दूसरे को इल्जाम न दें. इससे बात नहीं होगी. अहम बात ये है कि इन दिनों जो ये फिजा गरम है, वह कम होनी चाहिए.'

