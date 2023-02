Breaking News: पाकिस्तान के कराची में बड़ा आतंकी हमला, गोलियों की आवाज से दहल उठा पुलिस मुख्यालय

Major terrorist attack in Pakistan: एकबार फिर से पाकिस्तान पुलिस पर बड़े आतंकी हमले की खबर सामने आ रही है, इस बार आतंकवादियों ने कराची पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बंदूक सहित करीब 10 आतंकवादियों का एक गुट पुलिस मुख्यालय के अंदर घुस गया. इस दौरान दोनों की ओर से अंधाधुंध गोलियां चलीं. पाकिस्तान के जियो न्यूज की मानें तो इस गोलीबारी में एक बचाव अधिकारी घालय हो गया जिसे अस्पताल ले जाया गया है. इस घटना की पुष्टि पाकिस्तान के एक वरिष्ट अधिकार ने की है.

मुख्यालय के दूसरे गेट से अंदर आए आतंकी

बताया जा रहा है कि जैसे ही आतंकवादियों ने कराची पुलिस मुख्यालय पर धावा बोला, वैसे ही थाने की लाइट काट दी गई. इसके बाद दोनों ओर से लगातार फायरिंग जारी है. रिपोर्ट्स की मानें तो आतंकवादी मुख्यालय के दूसरे गेट से अंदर घुसकर थाने के अलग-अलग लोकेशन से पुलिस पर हमला कर रहे हैं. हमला करने के लिए आतंकी ग्रेनेड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. फिलहाल पूरे मुख्यालय को रेंजर्स की टीम ने घेर लिया है और अब तक दो हमलावरों के मारे जाने की खबर है.

Update : As per eyewitness and initial reports, 5-6 terrorists have entered Karachi Police Chief's office #KPO, equipped with explosives and weapons. #KarachiPolice and Pakistan Rangers have been heavily deployed near KPO to counter terrorists. Firing still continues pic.twitter.com/HvqFbZg9qX

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) February 17, 2023