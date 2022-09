Marshall Islands: एक चीनी जोड़े ने रची ‘देश के अंदर देश’ बनाने की ऐसी साजिश, अमेरिका तक मचा हड़कंप

Chinese Couple plotted to set up own country: कुछ लोग अपने पड़ोसी की छोटी छोटी जमीन पर नजर लगाए रहते हैं, तो कुछ राजनेता भी दूसरे देशों की जमीन हड़पने के लिए आतुर रहते हैं. खूबसूरत समुद्री तटों का किनारा हो या मैदानी इलाकों के साथ लगी पहाड़ी वादियां, चीन (China) इस मुहिम में पूरी तरह से एक्टिव नजर आता है.

ऐसे में हाल ही में जब एक चीनी कपल ने अपना खुद का देश बनाने की साजिश रची तो अमेरिका (US) तक हड़कंप मच गया. क्या है पूरा मामला आइए बताते हैं.

देश के अंदर खुद का देश!

'बीबीसी' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल के कैरी यान और 34 साल की जीना झोउ ने मार्शल द्वीप (Marshall Islands) समूह में एक मिनी स्टेट बनाने की साजिश किसी मंझे हुए क्रिमिनल की तरह रची. इसके लिए दोनों ने साम-दाम-दंड भेद हर चीज का सहारा लिया. लेकिन इनकी शातिर चालाकी धरी की धरी रह गई.

अमेरिकी सांसदों को दी गई रिश्वत

इसी फर्जीवाड़े को लेकर चले मुकदमे से जुड़े अमेरिकी वकीलों का कहना है कि उन्होंने अपना काम निकालने के लिए सांसदों और अधिकारियों को रिश्वत दी. आपको बताते चलें कि मार्शल आईलैंड्स हवाई और ऑस्ट्रेलिया (Australia) के बीच कई द्वीपों की एक श्रृंखला है. पहले यह पूरा का पूरा इलाका अमेरिका (US) के आधीन था, जिसे 1979 में आजादी मिल गई थी.

विदेशी दखल और नजर की पुष्टि

इस चीनी पति-पत्नी ने मार्शल आइलैंड्स के एक सुदूर द्वीप में अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र कायम करने के लिए वहां के सांसदों पर दबाव डालने की कोशिश की. ऐसे में अब इस बात की पुष्टि होती है कि इस समुद्री देश पर कई बाहरी लोगों की नजर और पहुंच हो गई है.

सरकारी जवाब का इंतजार बाकी

इस मामले की गूंज अमेरिकी कांग्रेस (संसद) और न्याय विभाग तक भी पहुंची. तब जाकर घूसखोरी के रैकेट और इस कारगुजारी की जानकारी जनता के बीच सार्वजनिक हुई. अभी तक मार्शल आइलैंड्स की सरकार ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है. जबकि अमेरिका के विपक्षी राजनीतिक दल इस बारे में लगातार सवाल उठा रहे हैं.

अमेरिका के सरकारी वकीलों ने कहा, 'इन्हीं दोनों की वजह से मार्शल आईलैंड्स की संसद में 2018 और 2020 में अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र के गठन पर चर्चा हुई थी. मार्शल आईलैंड्स के जिन अनाम सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट दिया उन्हें इस जोड़े ने 7 हजार से लेकर 22 हजार अमेरिकी डॉलर तक की घूस दी थी.'

थाइलैंड से हुई थी गिरफ्तारी

मार्शल आईलैंड्स में मिनी स्टेट बनाने की साजिश रचने वाले जोड़े को 2020 में थाईलैंड (Thailand) में हिरासत में लिया गया था. जिन्हें अभी पिछले हफ्ते अमेरिका ले जाया गया है.

