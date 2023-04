यहां स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा पाकिस्तान का भ्रष्टाचार, जरदारी बुरे कामों के लिए हुए फेमस

इसमें एक पैराग्राफ भी शामिल है जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तारी पर प्रकाश डालता है. इसमें आसिफ जरदारी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी जिक्र किया गया है.

हालांकि, तस्वीर की प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं है, फिर भी, इसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है और लोग इसे पाकिस्तान के लिए शर्मनाक क्षण बता रहे हैं. नेटिज़न्स ने पाकिस्तान में नीदरलैंड के राजदूत से इस तस्वीर का नोटिस लेने का भी आग्रह किया है.

Mr. Ten percent Zardari makes it to the Dutch school books, Lessons in corruption, a proud moment for PPP. pic.twitter.com/KP1y7CbjjN

