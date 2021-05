अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा के बाद इजरायल पर पाकिस्तान ने बोला तीखा हमला, मंत्रियों ने जमकर उगली आग

नई दिल्ली: येरूशलम की अल-अक्सा मस्जिद के आस पास हिंसा को लेकर इजरायल के खिलाफ पाकिस्तान ने कड़ा रुख अपनाया है. कई पाकिस्तानी नेताओं ने इजरायल के खिलाफ जमकर जहर उगले हैं. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री मुराद रास ने तो यहां तक कह दिया कि अब फिलीस्तीनी लोगों को पत्थर की जगह बंदूक उठानी चाहिए.

पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इजरायल को लेकर तीखे बयान आ रहे हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट कर कहा, ''मैंने अपने भाई तुर्की के विदेश मंत्री से फिलीस्तीन में अन्यायपूर्ण स्थिति को लेकर फोन पर बात की है. तुर्की ने पूरे मामले पर ओआईसी और यूएन की बैठक बुलाने का समर्थन किया है. इस्लाम के पहले किबला मस्जिद अल-अक्सा में उपद्रव, बच्चों की हत्या और फिलीस्तीनियों को जबरन निकाला जाना अस्वीकार्य है.'

Spoke to brother @MevlutCavusoglu on the increasingly dire and oppressive situation in Palestine. Fully support Turkey’s call to convene meeting of @OIC_OCI & UN. Storming 1st Qibla of Islam Masjid Al Aqsa, killing children and forcing evictions - absolutely unacceptable.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री मुराद रास ने भी जमकर जहर उगला. उन्होंने एक भड़काऊ ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह हैरान करने वाला है कि इजरायल वाले हथियारों से लैस रहते हैं जबकि फिलीस्तीन के लोग दशकों से पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिलीस्तीनियों को मदद में जो पैसे मिलते हैं, वे कहां चले जाते हैं. वे अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक भी क्यों नहीं खरीदते हैं? इन पर कब से बम फेंके जा रहे हैं और गोली मारी जा रही है पर ये 2021 में भी पत्थर ही चला रहे हैं.'

It is shocking to see that Israel has always been armed to the teeth but Palestinians are using Stones for decades. Where does all the Palestine support money go? Why can’t they buy a single gun to defend themselves. Being bombed and shot - 2021 still using stones???

