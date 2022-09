Pakistan Dam Scandal: पाकिस्तान में गजब खेल, बांध बनाने के लिए जमा किए 3 अरब 18 करोड़ रुपये, विज्ञापन पर खर्च कर दिए 5 अरब से भी ज्यादा

Pakistan Flood Crisis: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है. लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम कर रही रहा था कि अचानक आई बाढ़ ने उसकी सारी उम्मीदें डुबाकर रख दीं. पाकिस्तान के अधिकतर इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं और जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. इससे निपटने के लिए बांध की मांग भी उठने लगी है, पर इन उठती मांगों की वजह से वहां एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है. यह लापरवाही पाकिस्तान में प्रस्तावित एक बांध से जुड़ी हुई है. दरअसल, सिंधु नदी पर स्थित डायमर-भाषा बांध को लेकर जितना फंड जमा नहीं हुआ, उससे ज्यादा इसके विज्ञापन पर खर्च कर दिए गए. अब लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

इस तरह समझें, क्या है पूरा खेल

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) में सिंधु नदी पर डायमर-भाषा बांध बनना था. कई साल पहले इसकी कोशिश शुरू हुई, लेकिन यह धरातल पर कभी नहीं आया. पाकिस्तान की संसदीय मामलों की समिति (पीएसी) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांध के निर्माण के लिए सरकार ने 40 मिलियन डॉलर यानी करीब 3 अरब 18 करोड़ रुपये जुटाए थे, लेकिन लापरवाही की हद ये रही कि इसके विज्ञापन पर ही 63 मिलियन डॉलर यानी करीब 5 अरब 2 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए. ऐसे में फंड की कमी की वजह से यह काम कभी पूरा हो ही नहीं पाया.

'Pakistanis Donated $40M to Build a Dam.'

It vanished just on ads. Is it time to call in celebrity CJ Saqib Nisar for an investigation? Or would that be too discourteous? Maybe we can experiment with restorative justice given that this is about a dam fundhttps://t.co/OOUZGH6pAc

— Maryam S. Khan (@MaryamShKhan) September 15, 2022