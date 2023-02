Watch: पाकिस्तानी अफसरों की करतूत! राशन लेने पहुंचा तो दफ्तर में नचाया, Video वायरल

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान (Pakistan) से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. पाकिस्तान गंभीर आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है. खाने-पीने के सामान की किल्लत है. सब्सिडी वाले आटे के लिए लोगों को लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है. इस बीच, एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो शर्मसार करने वाला है. दरअसल, पाकिस्तान में जब एक किन्नर (Transgender) राशन लेने के लिए सरकारी दफ्तर गया तो वहां अफसरों ने उसे नाचने पर मजबूर किया है. दावा किया जा रहा है कि किन्नर से राशन के बदले नाचने के लिए कहा गया. वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने किन्नर के डांस का वीडियो भी बना लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral) हो रहा है.

सरकारी दफ्तर में इंसानियत शर्मसार

पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ ने दावा किया है कि यह वीडियो पाकिस्तान के सरकारी दफ्तर का है. वायरल वीडियो में एक किन्नर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है. किन्नर सरकारी ऑफिस में राशन मिलने की उम्मीद में गया था. लेकिन, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. सरकारी अफसरों ने किन्नर के साथ नीचता की हद पार कर दी. भूखे किन्नर को नाचने पर मजबूर किया गया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है.

ट्रांसजेंडर को सरकारी दफ्तर में नचाया

बता दें पाकिस्तान के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने पोस्ट किया है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि एक ट्रांसजेंडर राशन के लिए सरकारी दफ्तर जाता है और फिर पाकिस्तान के सरकारी अफसरों मनोरंजन के लिए उसको नचाया जाता है. ये बहुत दुख की बात है.

A transgender person goes to a government office for rations and is made to dance for the “entertainment” of Pakistan’s government officials.

This is so sad. pic.twitter.com/WmjLWk6yOI

— Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) January 28, 2023