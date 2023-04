Pakistan News: पाकिस्तान में फिर आत्मघाती हमला, 8 पुलिसकर्मियों समेत 10 की मौत, 57 हुए घायल; PM शहजाब शरीफ ने जताया शोक

Attack on Police Station in Swat of Pakistan: दुनिया में आतंकवाद का निर्यात करने वाला पाकिस्तान अब खुद इसका दंश झेलने को मजबूर है. वहां पर सोमवार रात स्वात जिले के एक पुलिस स्टेशन में आत्मघाती हमला हुआ. उस पुलिस स्टेशन में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) का दफ्तर बना हुआ था. इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 लोग घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों ने आतंकी हमला बताते हुए तलाशी अभियान चलाने की बात कही है.

स्वात जिले के कबाल पुलिस स्टेशन पर हमला स्वात जिले (Swat of Pakistan) के डीपीओ स्वात शफीउल्लाह ने बताया कि CTD के स्वात जिला में बने कबाल पुलिस स्टेशन में यह धमाका हुआ. इस विस्फोट की वजह से तीन इमारतें ध्वस्त हो गईं, जिसके बाद उनमें आग लग गई. उन्होंने बताया कि यह एक आत्मघाती हमला था. इस हमले में कुल 10 लोग मारे गए, जिनमें से 8 पुलिस वाले थे. सुरक्षा एजेंसियों को किया गया हाई अलर्ट स्थानीय पुलिस अधिकारी इमदाद के अनुसार यह हमला सोमवार रात 8 बजकर 20 मिनट पर हुआ. आत्मघाती हमलावर ने पुलिस स्टेशन में आकर खुद को उड़ा लिया. इस थाना परिसर में CTD का ऑफिस और एक मस्जिद बनी हुई है. इस हमले के बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया है. मलबे के नीचे दब गए लोग घटना के वक्त मौजूद रहे घायलों ने बताया कि धमाके के बाद कई थाने की बिल्डिंग भरभराकर गिर पड़ी, जिसके मलबे के नीचे दबकर कई लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है. घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका देख आसपास के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. पाकिस्तान के पीएम ने की निंदा पाकिस्तान (Pakistan) के पीएम शहबाज शरीफ इस घटना को आतंकी हमला बताते हुए इसकी निंदा की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे. उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल रहे लोगों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें उनकी करनी की सजा मिलेगी. उन्होंने घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना भी की.