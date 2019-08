नई दिल्‍ली : कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने से परेशान पाकिस्‍तान ने बौखलाहट में पूर्वी सीमा पर भारत के साथ अपने हवाई क्षेत्र को आंशिक रूप से बंद कर दिया है.

भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्वी सीमा पर नौ में से तीन एंट्री प्‍वॉइंट्स को आंशिक बंद किए जाने से हवाई यातायात प्रभावित हुआ है. यह हवाई क्षेत्र 6 अगस्त से 5 सितंबर तक 02:45 से 11:00 PST के बीच हर दिन बंद रहेगा, सिवाय रविवार को छोड़कर.

Just In: Following heightened tensions between India & Pakistan, Pakistan has now PARTIALLY CLOSED its airspace with India on the eastern front. 3 out of the 9 routes between #India & #Pakistan on the eastern front to be effected by this partial closure that lasts for some hours. https://t.co/Xu3FQ06iBo

