Pakistan Blast : पाकिस्तान में सुसाइड ब्लास्ट, मस्जिद में हमलावर ने खुद को उड़ाया, 61 मरे, 157 घायल

Pakistan Peshawar mosque suicide blast: पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 61 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन इलाके के पास दोपहर करीब 1 बजकर 40 मिनट पर जुहर की नमाज के बाद यह धमाका हुआ.

विस्फोट के प्रभाव से मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया. मस्जिद के अंदर से शूट किए गए एक वीडियो में जमीन पर मलबे का ढेर साफ दिखाई दे रहा है. जियो न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक 'आत्मघाती हमलावर' ने नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर खुद को उड़ा लिया.

Blast reported in Peshawar's police lines area. More details to follow: Pakistan's Geo English

