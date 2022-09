Leicester: ब्रिटेन में भारतीयों के खिलाफ हिंसा में इंडिया-PAK मैच का कनेक्शन, जानें इस फसाद की Inside Story

Leicester Hindu-Muslim Clash: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर शुरू हुआ तनाव और झगड़ा अब सड़कों पर दिखने लगा है. ब्रिटिश मीडिया ने उत्तर-पश्चिम लंदन के लीसेस्टर शहर में तनाव और हिंसा की कई खबरें रिपोर्ट की हैं. हिंदुओं और मुसलमानों की भीड़ के बीच सड़क पर संघर्ष के बाद कई विदेशी मीडिया हाउस ने तो इसे बड़े पैमाने पर आपदा तक कह दिया है.

लीसेस्टर में क्या हो रहा है?

रविवार को लीसेस्टर पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी दी थी कि पूर्वी लीसेस्टर के कुछ हिस्सों में कल शाम (शनिवार, 17 सितंबर) से आज सुबह (रविवार) तक गंभीर अव्यवस्था देखनो को मिली है. युवाओं के समूह द्वारा विरोध शुरू करने के बाद सड़कों पर काफी भीड़ देखने को मिली. पुलिस ने शांति की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि हम अपने शहर में हिंसा या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेंगे. इन घटनाओं में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Our response to disorder in East Leicester pic.twitter.com/1alu5Q95er

— Leicestershire Police (@leicspolice) September 18, 2022