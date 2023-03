Panvel Realty Sector में जबरदस्त उछाल की संभावना, कीमतें आसमान छूने की उम्मीद

Real estate demand in Panvel will boom in 2023: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में दिसंबर 2023 के अंत तक मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) परियोजना पूरी होने वाली है. जिसे देखते हुए पनवेल (Panvel) और नवी मुंबई (Navi Mumbai) के आस पास के इलाकों में रियल्टी सेक्टर (Reality sector) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने वर्ष 2023 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करते हुए इस बात की घोषणा की है.

मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के फायदे



MTHL की कुल लंबाई 21.8 किमी है, जो बनकर तैयार होने के बाद भारत में समुद्र पर बनाया गया सबसे लंबा पुल होगा और रोजाना 70000 वाहनों को आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा. यह पुल मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के चिर्ले से जोड़ेगा. यह मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे के साथ साथ एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा होगा. यह पुल वर्तमान में निर्माणाधीन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट से भी गुजरेगा. पुल के निर्माण के बाद पनवेल पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगेगा और इतने ही समय में पश्चिमी क्षेत्र में बांद्रा या पूर्वी क्षेत्र में सायन को पार नहीं किया जा सकता है. MTHL के दूसरी तरफ की जमीनों की तुलना में इन क्षेत्रों में जमीन की कीमतें 3 से 4 गुना अधिक हैं. MTHL की कुल लंबाई 21.8 किमी है, जो बनकर तैयार होने के बाद भारत में समुद्र पर बनाया गया सबसे लंबा पुल होगा और रोजाना 70000 वाहनों को आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा. यह पुल मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई के चिर्ले से जोड़ेगा. यह मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे के साथ साथ एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा होगा. यह पुल वर्तमान में निर्माणाधीन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट से भी गुजरेगा. पुल के निर्माण के बाद पनवेल पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगेगा और इतने ही समय में पश्चिमी क्षेत्र में बांद्रा या पूर्वी क्षेत्र में सायन को पार नहीं किया जा सकता है. MTHL के दूसरी तरफ की जमीनों की तुलना में इन क्षेत्रों में जमीन की कीमतें 3 से 4 गुना अधिक हैं. रियल्टी सेक्टर में आएगा बूम-कीमतों में होगा इजाफा दिसंबर 2023 तक MTHL पर आवागमन की शुरुआत होने तथा हवाईअड्डे के तेज गति से निर्माण को देखते हुए, पनवेल और नवी मुंबई क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतें सातवें आसमान पर होंगी और यह मुंबई के बाद रियल्टी का अगला सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा. इस बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए गुलाम ज़िया सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च, एडवाइजरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन, नाइट फ्रैंक इंडिया, ने कहा, 'पनवेल रियल एस्टेट भावी घर खरीदारों और निवेशकों को समान रूप से निवेश का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है. यह क्षेत्र पहले से ही मुंबई पुणे राजमार्ग (Mumbai-Pune Highway) और सायन पनवेल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहर के दूसरे हिस्सों से आवागमन बेहद सुविधाजनक है. आने वाले समय में बहुत ही परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना (MTHL) सबसे महत्वपूर्ण हैं. इन इन्फ्रा परियोजनाओं के पूरा होने की बात को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रियल एस्टेट का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है.' दिग्गजों की राय नवी मुंबई में MTHL के अलावा भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खारघर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तथा कर्जत को पनवेल से जोड़ने वाला 30 किमी लंबा सबअर्बन रेल कॉरिडोर शामिल है. बप्पादित्य बसु, चीफ बिजनेस ऑफिसर, एनारॉक कमर्शियल, ने कहा, 'पनवेल उन लोगों के लिए निवेश के शानदार अवसर की पेशकश करता है, जो अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना चाहते हैं और शहर की असीमित संभावनाओं का लाभ उठाकर प्रगति करना चाहते हैं. फिलहाल इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और परिवहन अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे यह नवी मुंबई में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की इच्छा रखने वाले डेवलपर्स और निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक विकल्प बन गया है.' पनवेल और नवी मुंबई प्राइम लोकेशन आशीष नारायण अग्रवाल, संस्थापक एवं सीईओ, प्रॉपर्टीपिस्टल, ने कहा 'पनवेल और नवी मुंबई का इलाका हमेशा से ही रियल एस्टेट में निवेश के लिए बेहद आकर्षक स्थान रहा है. नवी मुंबई के उपनगरों, कर्जत, खोपोली, पुणे और लोनावाला से नजदीक होने की वजह से घर खरीदारों के बीच पनवेल हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है. योजनाबद्ध मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक के कारण उरण और JNPT से इसकी कनेक्टिविटी बेहद अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंक में से एक बन गई है. निश्चित तौर पर, प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नेरूल उरण रेलवे लाइन के साथ पनवेल शहर में रहन सहन की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी, इसके साथ ही आलीशान आवासीय इमारतों के विकास को बढ़ावा मिलेगा.' पनवेल आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ साथ वर्तमान में आवासीय इकाइयों का शानदार पुनर्विक्रय मूल्य प्रदान करता है, जहां फिलहाल प्रॉपर्टी की कीमतें काफी कम हैं लेकिन निकट भविष्य में इनकी कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे