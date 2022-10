SAP इंडिया और जी बिजनेस ने डेयर टू ड्रीम अवॉर्ड्स 2022 के चौथे एडिशन को किया लॉन्च

Dare to Dream Awards 2022: भारत के विकास इंजन के रूप में देखे जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों (एमएसएमई) की देश की समृद्धि और 'अमृत काल' की यात्रा को रफ्तार देने में अहम भूमिका है. आज, एमएसएमई नई नौकरियों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हैं और विभिन्न तरह की चीजों और सर्विसेज का उत्पादन करते हैं. यह क्षेत्र देश की जीडीपी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है. साथ ही यह क्षेत्र रोजगार में इजाफा करता है और अवसर भी देता है. SAP डेयर टू ड्रीम 2022 अवॉर्ड्स का मकसद MSME नायकों का सम्मान करना, सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव को बढ़ावा देना, अधिक अवसर खोजना और 'डिजिटल मानसिकता' का उपयोग करने के लिए उनके दूरदर्शी उत्साह का प्रदर्शन करना और जश्न मनाना है. ये अवॉर्ड जी बिजनेस के साथ पार्टनरशिप में दिए जा रहे हैं.

लॉन्च पर एसएपी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलमीत बावा ने कहा, भारत में एसएपी की यात्रा हमेशा देश के निर्माण कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई है, जिनका 300 मिलियन से अधिक भारतीयों पर अहम प्रभाव पड़ा है. हमने हमेशा इस पर विश्वास किया है. भारत के मिड मार्केट की संयुक्त

ताकत और उनके विकास को बढ़ावा दिया है, चाहे वह भविष्य की वर्कफोर्स को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के तौर पर सेवा कर रहा हो, एसएमई समुदाय का एक विश्वसनीय सलाहकार हो, या देश के इनोवेशन सिस्टम को बढ़ावा दे रहा हो. इस कार्यक्रम का मकसद नए भारत को विकास की ओर ले जाने वाले सभी व्यापारिक नायकों को पहचानना और उनका सम्मान करना है.

यह डेयर टू ड्रीम अवॉर्ड्स का चौथा एडिशन है और यह उन भारतीय कारोबारियों की भावना का जश्न मनाएगा, जिन्होंने पिछले साल बाजार में आई उथल-पुथल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर जीत हासिल की थी. पिछले कुछ वर्षों में, इस पहल ने व्यावसायिक कारोबारी माहौल की चुनौतियों का सामना करने और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर प्रतिकूलताओं को अपने लाभ में बदलने के लिए प्रेरित किया है.

मिडमार्केट और इमर्जिंग बिजनेस और एसएपी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वाइस प्रेसिडेंट राजीव सिंह ने कहा, 'भारतीय एमएसएमई और इसके व्यापारिक नेता न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि अरबों भारतीयों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं. वे कुल का 27% हिस्सा हैं, जिसमें हैंडलूम में अच्छी खासी ग्रोथ है. जैसा कि हम भारत की आजादी के 75 साल मनाते हैं, हम अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार हैं जिसे नए भारत के नेताओं की ओर से आकार दिया जा रहा है.'

इस साल की थीम आधुनिक भारत के नेताओं की ओर से 'अगली बड़ी छलांग' पर विचार करेगी. उद्योग जगत के दिग्गज, जाने-माने विचारक और इस क्षेत्र के अन्य अनुभवी पेशेवर अवॉर्ड सेरेमनी के लिए एक ही छत के नीचे जमा होंगे. अवॉर्ड सेरेमनी 16 नवंबर, 2022 को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में होगी. इस साल के एडिशन में लीडरशिप लेक्चर, डिबेट और पैनल डिस्कशन एमएसएमई के लिए 2047 में भारत की अगुआई करने की जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ करेगा.

पहल पर ज़ी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने कहा, भारत को भारत से जोड़ने में एमएसएमई की सफलता इंडिया इंक की कम बताई गई कहानियों में से एक है. एसएपी के सहयोग से शुरू की गई डेयर टू ड्रीम पहल एक वसीयतनामा है. SAP के सहयोग से शुरू की गई डेयर टू ड्रीम पहल रोजगार के अवसर और आंत्रप्रेन्योर के जरिए लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने वाली इन असाधारण कहानियों का सबूत है. इसके साथ, हम आशा करते हैं कि अनसुनी आवाजों को और ज्यादा मान्यता और तारीफ मिलेगी.'

12 श्रेणियों में 50 से ज्यादा अवॉर्ड दिए जाएंगे. जूरी पैनल में उद्योग जगत की नामी हस्तियां शामिल हैं. वे उन लीडर्स को अवॉर्ड देंगे जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल चेंज और जीतने वाले ग्राहकों में सबसे आगे रहे हैं.

डेयर टू ड्रीम अवॉर्ड्स इनोवेशन का जश्न मनाते हैं और दूसरों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं. अगर आप एक इनोवेटिव नेता हैं, जिन्होंने बिजनेस को नए आयाम तक पहुंचाया है तो यह ध्यान देने का समय है. यह दुनिया के साथ अपनी यात्रा साझा करने और खुद को उदाहरण के रूप में देखे जाने का एक शानदार अवसर है. नॉमिनेशन फॉर्म यहां भरें.

अपनी प्रेरणादायी यात्रा को दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है और एक ऐसे इनोवेटिव लीडर के तौर पर देखा जा सकता है, जिन्होंने कारोबार के लिए मानक तय करता है. आसान नामांकन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022 वेबसाइट पर जाएं और इनोवेशन के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए 29 अक्टूबर से पहले अपना नामांकन जमा करें. अपनी नामांकन प्रक्रिया शुरू करें.

