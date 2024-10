बड़ी बचत करें OPPO India स्मार्टफोन्स पर शानदार डील्स के साथ: इस दिवाली के लिए टिकाऊ खरीदारी का आपका गाइड

जैसे दिवाली लोगों को एकजुट करती है, वैसे ही OPPO India का नवीनतम फेस्टिव ऑफर, 'Pay 0, Worry 0, Win ₹10 Lakh', आपको एक ऐसी तकनीक से जोड़ने के लिए है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। यह विशेष ऑफर 5 नवंबर 2024 तक चल रहा है, जिसमें OPPO के अत्याधुनिक स्मार्टफोन्स को ज़ीरो डाउन पेमेंट, ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस और नो-कॉस्ट EMI के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। साथ ही, आपको ₹10 लाख जीतने का भी अवसर मिलेगा।

चाहे आप दिल्ली की बाज़ारों में हों या चेन्नई की गलियों में, यह आपके लिए दिवाली को और भी खास बनाने का एक बेहतरीन मौका है, OPPO के विश्वसनीय और शक्तिशाली स्मार्टफोन्स के साथ।

OPPO India के साथ इस दिवाली अचूक ऑफर्स

OPPO India का 'Pay 0, Worry 0, Win ₹10 Lakh' फेस्टिव ऑफर आपके सपनों का स्मार्टफोन खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है। 1 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक आप निम्नलिखित लाभ उठा सकते हैं:

● 12 महीनों तक की नो-कॉस्ट EMI योजनाएं और 18 महीनों और 24 महीनों तक की लो-कॉस्ट EMI विकल्प, Reno12 Pro 5G और F27 Pro+ 5G जैसे लोकप्रिय OPPO India स्मार्टफोन्स पर।

● प्रमुख साझेदारों जैसे बजाज फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, HDB फाइनेंस, TVS फाइनेंस, और कोटक बैंक के साथ 6 से 9 महीनों के कार्यकाल पर ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस योजनाओं का लाभ।

● चयनित योजनाओं पर 11 या 12 महीनों के लिए ज़ीरो डाउन पेमेंट विकल्प।

● HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, RBL बैंक, DBS, और फेडरल बैंक के बैंक कार्ड्स पर EMI और नॉन-EMI लेन-देन पर 10% का त्वरित कैशबैक।

● IDFC फर्स्ट बैंक से Reno12 सीरीज पर 1 EMI कैशबैक और F27 Pro+ 5G और Reno12 सीरीज पर TVS क्रेडिट के साथ ₹1999 की फिक्स्ड EMI योजनाएं।

आप इन OPPO स्मार्टफोन्स को OPPO India रिटेल स्टोर्स, OPPO India e-store, साथ ही Flipkart और Amazon से खरीद सकते हैं, जिससे इस दिवाली आपके लिए बेस्ट डील्स हासिल करना आसान हो जाएगा।

जो ग्राहक 7 नवंबर 2024 से पहले OPPO स्मार्टफोन खरीदते हैं, वे ‘My OPPO Exclusive Raffle’ के लिए पात्र होंगे और ₹10 लाख, OPPO Find N3 Flip फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, OPPO Enco Buds2 TWS, OPPO Pads, स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान, OPPO Care+ सब्सक्रिप्शन, रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य कैश प्राइज जीतने का मौका पा सकते हैं।

इस दिवाली, खोलिए टिकाऊपन और भरोसेमंदी का तोहफा

OPPO India को ऐसी स्मार्टफोन बनाने के लिए जाना जाता है जो न केवल प्रीमियम प्रदर्शन देते हैं बल्कि दैनिक जीवन की कठोरताओं को भी सहन करते हैं। OPPO India फैक्ट्री में हर डिवाइस पर सैकड़ों टिकाऊपन परीक्षण किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उच्चतम मानकों पर खरे उतरें। चाहे वह आकस्मिक गिरावट हो, पानी की बौछार हो, या शहर की धूल, OPPO स्मार्टफोन्स टिकाऊ होने के लिए बनाए गए हैं।

मुख्य मॉडल जैसे Reno12 Pro 5G, F27 Pro+ 5G, F27 5G और A3 Pro 5G इस फेस्टिव सीजन के सितारे हैं। यहां बताया गया है कि उन्हें क्या खास बनाता है:

OPPO Reno12 Pro 5G: Manish Malhotra Limited Edition

यह फेस्टिव सीजन, OPPO भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं का जश्न मना रहा है OPPO Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition के साथ। यह खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया फोन, मनीष मल्होत्रा के वर्ल्ड कलेक्शन से प्रेरित है, जो भारतीय डिज़ाइन हेरिटेज की भव्यता और OPPO तकनीक की शक्ति को एक साथ लाता है। यह सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है; यह भारत की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। इसकी कीमत ₹36,999 है।

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो छोटी-छोटी दुर्घटनाओं से भी बच सके, तो Reno12 Pro 5G आपका आदर्श साथी है। ऑल-राउंड आर्मर बॉडी और हाई-स्ट्रेंथ अलॉय फ्रेमवर्क के साथ, यह फोन आसानी से गिरने और झटकों को झेल सकता है। कठिनतम परिस्थितियों को सहने के लिए परीक्षण किया गया, इसका SGS प्रमाणन इसकी टिकाऊपन की गारंटी देता है। AI LinkBoost के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में भी जुड़े रहें, और SUPERVOOC™ फ़्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी 46 मिनट में फोन को 0 से 100% तक चार्ज करती है।

F27 Pro+ 5G

IP66, IP68, और IP69 प्रमाणपत्र वाले इस फोन की टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह धूल- और जलरोधक बन जाता है और उच्च-दबाव वाले पानी के जेट्स को भी सहन कर सकता है। चाहे आप दिवाली के दौरान घर के अंदर या बाहर हों, यह फोन आपके उत्सवों के साथ तालमेल बनाए रखेगा। यह MediaTek Dimensity 7050 SoC द्वारा संचालित है और 67W SUPERVOOC™ फ़्लैश चार्जिंग के साथ चार साल तक टिकाऊ 5000mAh बैटरी देता है, जो आपको 44 मिनट में 100% तक चार्ज कर सकता है। इसकी 360° आर्मर बॉडी अंदर-बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है।

कीमत ₹27,999 से शुरू।

F27 5G

Armour Body, High-Strength Alloy Framework, और IP64 पानी और धूल प्रतिरोध के साथ, F27 5G शैली और पदार्थ का एक आदर्श मिश्रण है। इसकी Splash Touch तकनीक इसे गीले हाथों से उपयोग करना आसान बनाती है। 5000mAh बैटरी और 45W SUPERVOOC™ फ्लैश चार्जिंग के साथ, 10 मिनट की चार्जिंग आपको 7 घंटे तक संगीत सुनने या 6 घंटे तक कॉल करने का समय देती है। AI LinkBoost और BeaconLink तकनीक सुनिश्चित करती है कि आपका डिवाइस चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी कनेक्टेड रहे।

कीमत ₹20,999 से शुरू।

A3 Pro 5G

जो उपयोगकर्ता एक किफायती लेकिन मजबूत डिवाइस की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए A3 Pro 5G एक बेहतरीन विकल्प है। यह 6.72-इंच डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसकी 5000mAh बैटरी सुनिश्चित करती है कि आपके पास पूरे दिन के लिए पर्याप्त पावर हो। AI LinkBoost यह सुनिश्चित करता है कि आप कठिन नेटवर्क वातावरण में भी जुड़े रहें। IP54 प्रमाणन के साथ, इसकी ऑल-राउंड आर्मर बॉडी लंबे समय तक टिकाऊपन की गारंटी देती है।

कीमत ₹17,999 से शुरू।

विश्वसनीय, टिकाऊ और हर मौके के लिए परफेक्ट

OPPO India के स्मार्टफोन्स सबसे सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के तहत परीक्षण किए जाते हैं, जिससे वे ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए विश्वसनीय साथी बन जाते हैं जो व्यस्त जीवन शैली का सामना कर सकें। AI LinkBoost से लेकर SUPERVOOC™ चार्जिंग तक, ये फोन अत्याधुनिक इनोवेशन को व्यावहारिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब यह काम करे।

इस दिवाली, OPPO India के साथ भारत की विविधता की भावना को अपनाएं और टिकाऊपन, विश्वसनीयता और अचूक फेस्टिव ऑफर्स की दुनिया का अनुभव करें।

T&C लागू

Disclaimer- This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s sponsored feature, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.