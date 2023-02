Which fights increase love in couples: रिश्ता चाहें कोई भी क्यों न हो. लेकिन लड़ाई किसी को पंसद नहीं होती है. झगड़े या लड़ाईयां आपके बीच स्ट्रेस, एंग्‍जायटी, बेचैनी, अशांति और एंग्‍जायटी की वजह बनता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कपल्स के बीच कुछ ऐसे झगड़े भी होते हैं जोकि रिश्ते में दूरी बनाने की बजाय रिश्ते को मजबूती प्रदान करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से झगड़े आप दोनों के बीच दूरियां नहीं प्यार को बढ़ाने का काम करते हैं. इन झगड़ों की वजह से आपका रिश्ता लंबा और गहरा बन जाता है, तो चलिए जानते हैं (Which fights increase love in couples) कौन से झगड़े कपल्स में प्यार बढ़ाते हैं....

कहां जा रहे हैं हम मनोचिकित्‍सक की मानें तो अगर इस प्रकार के सीरियस टॉपिक पर कपल्स की लड़ाई ये इशारा करती है कि आप आगे की जिंदगी के लिए कितना सीरियस हैं और आपकी फैमिली को लेकर क्या प्‍लानिंग होगी. मुझे तुम्‍हारी इन्हीं हरकतों से होती है जलन अगर आपका पार्टनर आपसे ऐसी बाते करता है तो ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है. अगर आप अपनी शुरुआती लाइफ में पार्टनर के प्‍यार इससे जुड़ी जलन को समझ लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप इसको जल्‍द से जल्‍द खत्‍म कर दें. इसके साथ ही आप अपने पार्टनर पर विश्वास करना सीखें. यकीन कीजिए इससे आपका रिलेशनशिप लंबा बनाने में मदद मिलेगी. कभी ठीक नहीं होंगे हमारे फाइनेंशियल तरीके अगर आप मैरिज करने से पहले ही अपने फाइनेशियल प्‍लान को डिस्‍कस करते हैं या पैसे खर्च करने, इनवेस्‍ट करने, सेविंग और फिक्‍स आदि पर खुल कर बात करते हैं तो यकीन कीजिए आफ्टर मैरिज आप दोनों बिना झगड़ों के शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं.